Актер Горобченко госпитализирован в Москве

Российский актер Сергей Горобченко оказался в больнице. По словам самого актера, он собирался утром на пробы, но внезапно ему стало плохо. В медучреждении у него был диагностирован панкреатит. В больницу его доставили друзья.

«Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!» - написал он в своем аккаунте в Instagram.

45-летний Горобченко известен по ролям в фильмах «Бумер», «Московский жиголо» и сериалу «Офицеры».