Исследователь рассказала, что скрывают таинственные курганы Аржаан-1 и Аржаан-2 в Тыве

Краевед, исследователь скифской культуры Ольга Монгуш рассказала сайту телеканала «Звезда», что Тыва привлекает внимание ученых со всего мира в свете исследования знаменитого кургана Аржаан-1 и Аржаан-2.

«При раскопках на территории Аржаан-2 в 2001-2004 годах найдено золото, и оно будоражит умы многих людей», - рассказала Монгуш.

Эксперт не исключает, что находка швейцарского ученого, который заявил о том, что нашел древний курган скифов и представил снимки со спутника, может получить подтверждение, но изучить находку получиться только в летний период.

«Мы рады, что европейские ученые интересуются нашей историей, а подтверждение сделанных заявлений нужно получать на месте», - сообщила эксперт.

Как рассказала краевед, эти знаменитые курганы Тывы, находящейся на стыке между восточной Сибирью и центральной Азией, привлекают внимание ученых давно. Территория мало исследована и хранит в себе очень много тайн. После открытия этих курганов были найдены очень интересные находки, указывающие на то, что территория Тывы может являться «колыбелью кочевой цивилизации». Древнее сооружения, чем курган Аржаан – а это XIX - VIII век до н.э. – на территории нашей страны не найдено.