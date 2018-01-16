Минкульт Украины признал Михалкова «угрозой нацбезопасности»

В приказе Министерства культуры Украины, помимо российского режиссера Никиты Михалкова, в качестве угроз национальной безопасности также упомянуты еще два представителя Российской Федерации – певец Дмитрий Фомин, известный по выступлениям в группе WiFi, рэпер Василий Вакуленко (Баста) и белорусский ведущий, шоумэн Дмитрий Шепелев.

Соответствующий приказ вышел накануне, пятнадцатого января, он опубликован на сайте ведомства.

Данное решение вынесено в связи с соответствующим запросом СБУ.