Поклонская ответила на слова Собчак о «неполноценности» крымчан

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова телеведущей и кандидата на пост российского президента Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма. Интервью Поклонской публикует сайт «Комсомольской правды».

«Измерение полноценности человека возможностью пользования Сбербанком или зарубежными поездками может говорить об ущербности взглядов отдельных кандидатов в президенты. Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений», - сказала Поклонская.

Ранее Ксения Собчак в эфире Радио «Комсомольская правда» заявила об «ущемленности» прав крымчан. Речь шла об отсутствии филиалов Сбербанка на полуострове, а также проблемах с выездом за границу и об отсутствии матчей ЧМ по футболу.

Собчак ранее уже называла Крым украинской территорией, а также предложила провести на полуострове новый референдум.

Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Она запустила ресурс в поддержку своей предвыборной кампании, где предлагает присоединиться к ее команде.