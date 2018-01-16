Под стенами Рады начались столкновения националистов с полицией

На сегодняшнем заседании, которое проходит в эти минуты, нардепы Верховной рады должны принять законопроект «о реинтеграции Донбасса».

Рассматриваемый документ называет Российскую Федерацию «оккупирующим государством», де-факто аннулирует Минские соглашения, ограничивает права местных жителей и усиливает власть украинских военных на занятых Киевом территориях, информирует «Русская весна».

Однако украинские националисты недовольны даже такими формулировками и, требуя сделать их еще жестче, устроили возле Рады акцию протеста: они подожгли шины, также был сожжен флаг России. Радикалы периодически вступают в схватки с полицией.