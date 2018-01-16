В Москве появятся улица Юрия Никулина и сквер Муслима Магомаева

Столичные власти решили назвать улицу на севере Москвы именем артиста цирка и кино Юрия Никулина, а в центре столицы, между Леонтьевским и Вознесенским переулками, принято решение, что будет сквер имени народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева.

Об этом во вторник, 16 января, сообщил заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, передает ТАСС.

Также улицам рядом со спорткомплексом «ВТБ Арена» планируется дать имена прославленных советских спортсменов - Игоря Численко и Михаила Якушина.

«В районе станции метро "Динамо" и спорткомплекса "ВТБ Арена" предлагается три улицы назвать именами наших сограждан - артиста Юрия Никулина, выдающегося советского футболиста Игоря Численко и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Якушина», - сообщил Печатников на заседании президиума московского правительства.

В память о певце, народном артисте Советского Союза Муслиме Магомаеве скверу, расположенному в Елисеевском переулке, будет присвоено название - сквер Муслима Магомаева.

Кроме того, в память о прославленной телевизионной ведущей, дикторе ЦТ Валентине Леонтьевой безымянному проезду, расположенному между улицей Академика Королева и 1-й Останкинской улицей, будет присвоено название «улица Валентины Леонтьевой».