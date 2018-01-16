Обрушение моста в Колумбии унесло жизни 9 человек: видео
Погибшие упали с обрыва высотой около 280 метров.
Фото: E]Colprensa / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Девять человек погибли в результате обрушения строящегося моста в Колумбии. Также известно о четверых пострадавших.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Prensa Latina.
«На данный момент обнаружили девять тел», - цитирует издание представителя гражданской обороны Хорхе Диаса.
Кроме того, в настоящее время известно о двух рабочих, которые пропали без вести.
По данным агентства, в момент катастрофы на мосту находились около 40 людей. Погибшие упали с обрыва высотой около 280 метров.
Проводится поисковая операция по обнаружению остальных рабочих.
Строящийся мост должен был соединить столицу страны Боготу с городом Виллависенсио.