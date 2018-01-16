Обрушение моста в Колумбии унесло жизни 9 человек: видео

Девять человек погибли в результате обрушения строящегося моста в Колумбии. Также известно о четверых пострадавших.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Prensa Latina.

«На данный момент обнаружили девять тел», - цитирует издание представителя гражданской обороны Хорхе Диаса.

Кроме того, в настоящее время известно о двух рабочих, которые пропали без вести.

По данным агентства, в момент катастрофы на мосту находились около 40 людей. Погибшие упали с обрыва высотой около 280 метров.

Проводится поисковая операция по обнаружению остальных рабочих.

Строящийся мост должен был соединить столицу страны Боготу с городом Виллависенсио.