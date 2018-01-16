Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Афин
Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее греческой столицы.
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В греческой Аттике произошло землетрясение магнитудой 4,2, при этом толчки ощущались в Афинах.
Как сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета, землетрясение произошло в 22.24 по местному времени (23.24 мск). Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее Афин.
В настоящий момент нет информации о пострадавших и разрушениях.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии.