Землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Афин

В греческой Аттике произошло землетрясение магнитудой 4,2, при этом толчки ощущались в Афинах.

Как сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета, землетрясение произошло в 22.24 по местному времени (23.24 мск). Эпицентр землетрясения находился в 27 километрах северо-восточнее Афин.

В настоящий момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии.