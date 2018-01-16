СМИ: новый ГОСТ для водки может вступить в силу в 2019 году

Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки повышенного качества, который может вступить в силу в 2019 году.

По данным газеты «Известия», рабочее название ГОСТа – «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Работа над этим документом ведется с 2015 года после того, как по распоряжению правительства начали разрабатывать стандарты повышенного качества для водки и коньяка.

«В их названии фигурирует словосочетание "российское качество". Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков», - заявили газете в Росстандарте.

При этом издание отмечает, что слова «классическая водка» могут по-прежнему использоваться производителями, даже если они не станут соблюдать новый ГОСТ.

Согласно данным правилам, напиток должен быть крепостью 40%, в то время как содержание спирта в обычной водке может колебаться от 37,5 до 56%. Продукт, который будет производиться по новому стандарту, должен представлять собой прозрачную жидкость, не имеющую цвета и осадка, с мягким вкусом и характерным запахом.

Газета также сообщает, что в качестве сырья может быть использована пшеница либо рожь, выращенные без пестицидов, а также смягченная вода, добытая из скважин. При этом, по данным издания, все стадии производства, включая бутилирование, должны будут осуществляться на территории РФ.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что российские сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили понизить нижний порог крепости водки до 37,5%.