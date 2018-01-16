ФСБ сняла с полковника Ламонова обвинения во взятке от Шакро Молодого

Федеральная служба безопасности (ФСБ) прекратила уголовное преследование заместителя руководителя управления собственной безопасности российского Следственного комитета (СК) полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, более известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

«В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию», - приводит РИА Новости слова источник в правоохранительных органах.

В то же время, по сообщениям агентства, адвокат Ламонова Ольга Лукманова не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, полковник Ламонов, а также его начальник Михаил Максименко и экс-первый заместитель главы ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были взяты под стражу в рамках дела о взятке от Захария Калашова.

Отметим, что Ламонов продолжает находиться в заключении, так как в отношении него и остальных фигурантов расследуется дело о взятке за облегчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, более известному под кличкой Итальянец, и освобождение его из следственного изолятора.

При этом дело в отношении Михаила Максименко, предварительные слушания по которому состоялись в минувший понедельник, было выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого.