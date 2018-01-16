Около одной тысячи пассажиров эвакуированы из-за пожара в электричке на востоке Москвы: видео

В результате возгорания, которое произошло в электричке возле станции Кусково на востоке Москвы, были эвакуированы свыше 1 тысячи человек.

«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Факт происшествия с электропоездом также подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщается, что электропоезд, который следовал по маршруту Москва - Петушки, совершил экстренное торможение из-за пережога провода контактной сети, после чего была произведена эвакуация пассажиров.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы спасения. Информации о пострадавших в результате инцидента в настоящий момент нет.