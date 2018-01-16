Власти Палестины решили заморозить признание Израиля государством

Центральный совет Организации освобождения Палестины заявил о приостановлении признания Израиля в качестве государства, а также отказался от дальнейшего сотрудничества с его властями в сфере безопасности и экономики.

Как сообщает агентство WAFA, данное решение было опубликовано в заключительном документе, принятом руководящим органом ООП на заседании в городе Рамалла.

«Приостановить признание Израиля в качестве государства до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит решение о включении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы и не прекратит строительство (еврейских – прим. ред.) поселений», - сообщается в заявлении.

Центральный совет ООП также призвал исполнительные органы Палестины к тому, чтобы прервать отношения с властями Израиля в сфере безопасности и приостановить взаимодействие в сфере экономики «с целью достижения экономической независимости Палестины».

Кроме того, Центральный совет ООП поддержал стремление палестинского народа к борьбе «с израильской оккупацией национальных территорий» с помощью «всех средств».

Ранее сообщалось, что Палестина грозит разорвать дипотношения с любой страной, которая перенесет посольство в Иерусалим.