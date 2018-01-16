Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% российских семей

Президент России Владимир Путин поручил совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, сделать жилищную ипотеку доступной для 50% российских семей к 2025 году.

Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом говорится в подписанном российским лидером протоколе заседания совета, который состоялся 20 декабря прошлого года.

В документе подчеркивается, что совет должен работать над выполнением поручения вместе с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Кроме того, президент России отдал поручение ускорить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, а также повысить объем строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6%.