Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% российских семей
Президент России Владимир Путин поручил совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, сделать жилищную ипотеку доступной для 50% российских семей к 2025 году.
Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом говорится в подписанном российским лидером протоколе заседания совета, который состоялся 20 декабря прошлого года.
В документе подчеркивается, что совет должен работать над выполнением поручения вместе с Центробанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
Кроме того, президент России отдал поручение ускорить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, а также повысить объем строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2025 году.
Ранее сообщалось, что в Минстрое допустили снижение ставки по ипотеке до 6%.