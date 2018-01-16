Премьер-министр Румынии объявил об отставке

Румынский премьер-министр Михай Тудосе объявил о своей отставке, соответствующее обращение будет передано на подпись главе государства Клаусу Йоханнису в течение 16 января.

«Сегодня премьер Михай Тудосе объявил о своей отставке. Согласно закону об организации и функционировании правительства, соответствующее официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня», — сообщается в пресс-релизе, который был опубликован в понедельник на официальном сайте правительства страны.