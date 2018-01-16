Декабрь 2017 года стал «самым темным» месяцем за всю историю Москвы

За весь декабрь прошлого года солнце в столице ни разу не показалось на небе полностью. Последний месяц 2017 года стал «самым темным» за всю историю метеонаблюдений за погодой в Москве.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, минимум продолжительности солнечного сияния на всей территории Российской Федерации приходится на декабрь, поскольку солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем около 18 часов.

В последний раз декабрь получил статус «самого темного» месяца в 2000 году, когда в общей сложности за месяц набралось всего три часа пребывания солнца не небосводе.

Ранее сообщалось, что жители Земли наблюдали самый яркий звездопад года в ночь на 14 декабря.