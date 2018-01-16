В Палестине откроют памятник Юрию Гагарину

В палестинском городе Вифлееме в ближайшие дни появится бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Торжественное открытие бронзового памятника намечено на 19 января. В церемонии ожидается участие ряда государственных и религиозных деятелей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу международного фонда «Диалог культур – Единый мир».

В Палестине отметили, что появление скульптуры будет способствовать развитию двусторонних культурных связей.

Сообщается также, что бюст летчику-космонавту Юрию Гагарину планируется установить на площади Рождества Христова в Вифлееме. Там же находится одноименная базилика.

Представитель Императорского православного палестинского общества в Палестине Давуд Матар назвал данное событие «позитивным».

«Это позитивное событие. Юрий Гагарин — первый космонавт планеты. И для палестинцев большая честь, что памятник ему появится на их земле. Это свидетельствует о внимании, которое Россия проявляет к Палестине. Особенно примечательным является то, что установка памятника состоится в праздник Крещения», - цитирует его слова газета «Известия».

С 2011 года фонд «Диалог культур – Единый мир» уже подарил более 40 бронзовых бюстов Гагарина 30 странам Европы, Азии и Америки.

Ранее стало известно об открытии планетария имени Юрия Гагарина в Неаполе.