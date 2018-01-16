«Гознак» разработал приложение для проверки новых банкнот РФ

«Гознак» разработал новое приложение для мобильных устройств, которое получило название «Банкноты 2017».

Об этом рассказали в пресс-службе «Гознака».

Сообщается, что новая программа сможет определять подлинность банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые уже поступили в обращение.

Скачать мобильное приложение можно будет уже после 18 января текущего года с помощью AppStore и GooglePlay, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей станут общедоступны.