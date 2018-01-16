Несколько человек пострадали в результате взрыва в Антверпене

В результате взрыва, который прогремел в бельгийском городе Антверпен, ранения получили несколько человек. Об этом сообщила местная полиция через сеть микроблогов Twitter.

Bij de explosie aan de #Paardenmarkt zijn wellicht drie woningen betrokken, sprake van meerdere slachtoffers. Over aantal en ernst later meer. — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 15 января 2018 г.

«В результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх домов, ранения получили несколько человек», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в многоэтажном здании в бельгийском городе Антверпен прогремел взрыв. Местные СМИ распространили информацию, что причиной взрыва стал газ. Также известно, что на первом этаже здания находится пиццерия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники аварийных служб.