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Несколько человек пострадали в результате взрыва в Антверпене

Роман Захаров
01:19 16.01.2018
На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб.
Несколько человек пострадали в результате взрыва в Антверпене
  • Видео по теме
Фото: warten de herdt/twitter

В результате взрыва, который прогремел в бельгийском городе Антверпен, ранения получили несколько человек. Об этом сообщила местная полиция через сеть микроблогов Twitter.

«В результате взрыва, вызвавшего повреждения трёх домов, ранения получили несколько человек», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что в многоэтажном здании в бельгийском городе Антверпен прогремел взрыв. Местные СМИ распространили информацию, что причиной взрыва стал газ. Также известно, что на первом этаже здания находится пиццерия.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники аварийных служб.

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