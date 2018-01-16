В многоэтажном здании в Антверпене прогремел взрыв
В полиции Антверпена подчеркнули, что взрыв не связан с терактом.
Фото: KolHaolam / twitter
Видео: noa / Twitter
В многоэтажном здании в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв. По сообщениям ряда местных СМИ, причиной взрыва стал газ.
В результате инцидента обрушилась часть многоэтажного и соседнего зданий. Видео с ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.
Как сообщает Bnonews, инцидент произошел в 21:30 по местному времени.
В полиции Антверпена подчеркнули, что взрыв не связан с терактом.
«Взрыв на Паарденмаркте, возможно, повредил три здания. Известно о нескольких жертвах. Все подробности об их числе и тяжести ранений уточняются», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этаже здания расположена пиццерия.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийных служб.