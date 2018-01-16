В многоэтажном здании в Антверпене прогремел взрыв

В многоэтажном здании в бельгийском городе Антверпен произошел взрыв. По сообщениям ряда местных СМИ, причиной взрыва стал газ.

В результате инцидента обрушилась часть многоэтажного и соседнего зданий. Видео с ЧП публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает Bnonews, инцидент произошел в 21:30 по местному времени.

В полиции Антверпена подчеркнули, что взрыв не связан с терактом.

«Взрыв на Паарденмаркте, возможно, повредил три здания. Известно о нескольких жертвах. Все подробности об их числе и тяжести ранений уточняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этаже здания расположена пиццерия.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийных служб.