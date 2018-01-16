Поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов в вашингтонском метро
Все пассажиры были эвакуированы из поезда без каких-либо происшествий.
Фото: DC Fire and EMS / twitter
В метро Вашингтона поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов. Инцидент случился на «красной» линии за пределами станции Farragut North.
Об этом сообщает управление городских пассажирских перевозок в Twitter.
Отмечается также, что пострадавших нет.
«На месте происшествия находятся службы экстренной помощи», - говорится в сообщении.
По информации управления, все пассажиры были эвакуированы из поезда без каких-либо происшествий.
«Красная» ветка метро работает на двух участках: от станции Shady Grove до Dupont и от Glenmont до Judiciary Square»,
- отмечается в публикации.
Также известно, что между станциями Dupont и Judiciary Square в настоящее время курсируют автобусы.