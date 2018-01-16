Поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов в вашингтонском метро

В метро Вашингтона поезд с 60 пассажирами сошел с рельсов. Инцидент случился на «красной» линии за пределами станции Farragut North.

Об этом сообщает управление городских пассажирских перевозок в Twitter.

Отмечается также, что пострадавших нет.

«На месте происшествия находятся службы экстренной помощи», - говорится в сообщении.

По информации управления, все пассажиры были эвакуированы из поезда без каких-либо происшествий.

«Красная» ветка метро работает на двух участках: от станции Shady Grove до Dupont и от Glenmont до Judiciary Square», - отмечается в публикации.

Также известно, что между станциями Dupont и Judiciary Square в настоящее время курсируют автобусы.