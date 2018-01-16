В Сети опубликовано видео сопровождения российских Ту-160 истребителями ВВС Великобритании и Бельгии

В Сети появилась видеозапись сопровождения истребителями ВВС Великобритании и Бельгии российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе над Северным морем.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160 во время полета над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Сопровождение российских бомбардировщиков-ракетоносцев на отдельных этапах осуществлялось истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Как заявили в российском Министерстве обороны, все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами и без нарушения границ других государств.