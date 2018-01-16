Почти 100 тысяч жителей Казани остались без электричества
Под отключение попали дома, в которых проживают 96,7 тысяч человек, а также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа.
Фото: ЧП ДТП Казань / Вконтакте
В результате аварии на кабельной линии около 100 тысяч жителей Казани остались без электричества.
Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Татарстану, эксперты уже устранили причину ЧП.
В настоящее время проводится поэтапное подключение потребителей электроэнергии.
Сообщается также, что под отключение попали дома, в которых проживают 96,7 тысяч человек, а также 14 котельных, 29 детских садов и 21 школа.