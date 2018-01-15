Главный фигурант дела о краже документов финской военной разведки подала в суд на полицию Финляндии

Основной фигурант уголовного дела о краже документов финской военной разведки Лаура Халминен подала иск в Хельсинский городской суд против полиции Финляндии.

По данным издания Iltalehti, об этом сообщил ее адвокат Кай Котиранта. Защитник отметил, что его подзащитная требует вернуть все конфискованные у нее предметы, а также объявить проведенный в ее квартире обыск незаконным.

Напомним, 16 декабря прошлого года антироссийская финская газета «Хельсингин Саномат» опубликовала материалы документов финской военной разведки государственной важности. В материале, автором которого была журналистка Лаура Халминен, отмечалось, что у издания есть большое количество совершенно секретных документов военной разведки Финляндии о РФ.

В день публикации финский президент Саули Ниинистё на своем сайте сообщил, что против журналистов «Хельсингин Саномат» возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.

На следующий день Лаура Халминен предприняла попытку сжечь свой компьютер и флешки в подвале собственного дома, однако соседи вызвали пожарную. После этого инцидента центральная криминальная полиция провела обыск в квартире Халминен и конфисковала 19 предметов, в том числе флеш-карты и мобильные телефоны.

Отметим, что в настоящий момент неизвестна дата рассмотрения в суде дела о законности обыска в квартире финской журналистки, но, скорее всего, это произойдет очень скоро.