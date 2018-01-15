Умер политик Виктор Анпилов

Лидер движения «Трудовая Россия», один из первых депутатов-коммунистов в современной России Виктор Анпилов умер на 73-м году жизни.

Об этом сообщается на его странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», - говорится в публикации.

Анпилов родился в 1945 году. Он окончил факультет журналистики МГУ, после чего работал переводчиком в Высшей комсомольской школе.

С 1977 по 1984 годы работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР.

В 1990-м он был избран депутатом Моссовета от 401-го Солневского избирательного округа Москвы, также стал членом фракции коммунистов.

Позже, в 1991-м году, Анпилов был избран секретарем ЦК Российском коммунистической рабочей партии. Он был одним из основателей движения «Трудовая Россия» и организатором акций протеста против Ельцина в 1992-1993 годах.

Анпилов поддержал Верховный совет в конфликте с Ельциным в октябре 1993 года, однако позже был арестован. В 1994 году он был освобожден по решению Госдумы.

В 2000-х Анпилов принимал участие в митингах, а в 2014 году поддержал присоединение Крыма к России, после чего на политическом поле практически не появлялся.