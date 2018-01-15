Умер актер и режиссер Владимир Поглазов
Сегодня, 15 января, умер выдающийся актер и режиссер Владимир Поглазов.
О его смерти сообщил на своей странице в Instagram телеведущий Александр Олешко.
«Владимир Петрович Поглазов…ушел… Весь день в слезах… Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным и вот вечером такие вот вести… Поглазов был для меня…никак не могу писать это в прошедшем времени… Замечательный артист! Удивительный, особенный педагог, Учитель! Старший товарищ! Друг!»,
- написал он.
Олешко также выразил благодарность Владимиру Поглазову за доверие и профессиональную поддержку.
«Царствие небесное… Светлая память Вам дорогой, добрый, прекрасный человек», - заключил он.
Поглазову недавно исполнилось 73 года.
Более 20 лет он сотрудничал с театром «Современник». Кроме того, Поглазов поставил ряд зарубежных спектаклей, а с 1974 года преподавал в различных театральных вузах.