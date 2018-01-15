Первые автомобили проекта «Кортеж» передали в эксплуатацию

Первые машины проекта «Кортеж», заказанные для использования первыми лицами государства передали в эксплуатацию в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости представитель ФГУП «НАМИ», компании-разработчика проекта.

«Информация (о срыве сроков поставок- прим. ред.) не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 года», — сообщил он.

Он также отметил, что в первые три месяца 2018 года «НАМИ» продолжит поставлять автомобили в соответствии с графиком проекта.

В конце декабря прошлого года глава министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что первые машины проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения президента России.