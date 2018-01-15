40 машин столкнулись в Подмосковье: видео

В подмосковном Подольске около 40 автомобилей попали в крупную аварию на автотрассе «Южный обход Подольска», сообщает телеканал «360».

Отмечается, что первое ДТП произошло еще ранним утром, около 07:20, после чего машины начали ударяться одна о другую. По словам очевидцев, на месте работают полиция и медики, однако медицинская помощь никому не понадобилась.

В итоге движение возможно стало только по одной полосе из трех, что привело к затруднениям в движении.