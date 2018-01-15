МИД Сирии назвал «открытой агрессией» план США по созданию пограничных зон

В МИД Сирии прокомментировали заявления США о создании так называемых «зон пограничной безопасности» на территории САР. В Дамаске восприняли решение Вашингтона как «открытую агрессию» и резко осудили его.

«Сирия резко осуждает решение США сформировать вооруженную группировку на северо-востоке страны, расценивая это как прямое грубое посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, а также нарушение норм международного права», – цитирует заявление МИД Сирии информагентство SANA.

Ранее издание Defence Post со ссылкой на представителя коалиции США по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ Томаса Вейла сообщило, что Вашингтон намерен создать так называемую зону пограничной безопасности в Сирии. По задумке американцев, «охранять границу» от боевиков будет созданное из «демократической оппозиции» и смежных с ней сил вооруженное подразделение численностью 30 тысяч человек.

Планы США прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что намерения Пентагона говорят о том, что в Вашингтоне не хотят сохранить целостность Сирии.