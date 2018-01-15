СМИ: Россия и Китай могут положить конец экономическому доминированию США

Как отмечает китайское издание Sohu, недалек тот день, когда цены на нефть будут номинироваться в китайской валюте, что положит конец гегемонии доллара США, управляющего мировой экономикой уже более 70 лет.

Отмечается, что Россия и Китай создали бездолларовую среду в торговле нефтью и активно увеличивают запасы золота на случай краха американской валюты.

«Совокупный золотой запас РФ и Китая превышает американский, и это может пошатнуть доминирование США в мировой экономике», – подмечает издание.

По мнению аналитиков, активное наращивание золотого запаса в России и КНР следует рассматривать как уход от долларовой зависимости, так как в случае возвращения к золотому стандарту оно приведет к резкому изменению в мировой экономике.

Согласно статистике, Китай и Россия за прошедшие 10–15 лет увеличили запасы золота с 400 тонн примерно до 3670 тонн.