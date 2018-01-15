Археологи нашли сокровища древнейшего царя скифов в Тыве

Швейцарские ученые обнаружили в Республике Тыва курган с сокровищами древнейшего царя скифов, сообщается на официальном сайте Швейцарского национального научного фонда. Раскопки велись в сибирской Долине царей, которая считается потенциально самым богатым находками курганом для археологов.

Отмечается, что ученый из Бернского университета в Швейцарии Джино Каспари нашел полностью сохранившийся курган царя скифов благодаря спутниковым снимкам курганов из долины Уюк.

После того как исследователь нашел захоронение, российские археологи из Государственного музея «Эрмитаж» и Российской академии наук подтвердили гипотезу о том, что гробница Туннуг-1 относится к переходу из бронзового в железный век, возраст находки – более трех тысяч лет.

Каспари утверждает, что эта редкая находка поможет ученым понять малоизученный период в истории человечества, когда появились первые кочевники.

Курган хорошо сохранился благодаря тому, что находится в болотистой местности, кроме того, его накрыл слой вечной мерзлоты. При этом швейцарец считает, что внутри археологов может ждать богатый набор артефактов, в том числе образцы резьбы по дереву, предметы быта из войлока, древняя одежда. Нередко в таких захоронениях также можно обнаружить оружие, конские упряжки и украшения из золота и драгоценных камней, считает Джино Каспари.