«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом». По словам Александра Медведева, решение суда уже вступило в силу.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем обжаловать?» – приводит слова Медведева ТАСС.

«Газпром» судится с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде с лета 2014 года из-за контрактов на поставку газа из РФ на Украину и транзит топлива через страну с 2009 года. Вердикт суда по этому делу на Украине восприняли как победу «Нафтогаза», однако решение суда по основным положениям вынесено в пользу российской компании. Медведев, комментируя данное решение, заявил, что полное удовлетворение судом требований «Газпрома» привело бы к банкротству не только «Нафтогаза», но и всей Украины.