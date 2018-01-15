Лев и тигр едва не загрызли цирковую лошадь на арене: видео

В Китае во время репетиции на арене цирка лев и тигр напали на лошадь. Видео выложили в Сеть сотрудники цирка.

На кадрах видно, что конь пытается сбросить с себя обоих хищников, бегая кругами по арене, но у нее ничего не получается. При этом дрессировщики бьют и льва, и тигра плетью, но те отказываются отпускать добычу.

Иногда лошади удается сбросить одно из животных, но тогда на нее нападает другое. В итоге она все-таки спасается от преследователей.

По словам дрессировщика, лошадь не получила серьезных увечий, сейчас она находится на лечении. Авторы шоу планировали «посадить» льва и тигра в специальное седло, и хищники должны были сделать пару кругов по арене. Однако репетиция показала, что идея изначально была обречена на провал.

«Это дикие животные в отличие от лошади. В документальных фильмах показывают, что они едят коров. Так что их поведение нормально», – рассказал дрессировщик.

Китайские интернет-пользователи в соцсетях оставили негативные комментарии к видео и решили пожаловаться в правительство на жестокое обращение с животными в цирке.