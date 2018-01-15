Медики рассказали о состоянии пострадавших детей в Перми

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали состояние нападавших и раненых детей в школе № 127. Замминистра здравоохранения Михаил Мальцев отметил, что скорая помощь выехала на место в течение десяти минут.

«Всего восемь бригад, две реанимационные, четыре педиатрические. Госпитализированы 12 человек, в том числе двое нападавших подростков 15–16 лет и девять детей с непроникающими ранениями», – рассказал он.

По словам чиновника, нападавшие находятся сейчас в операционной, пока их состояние оценивать сложно. Пострадавшие ученики 4-го класса находятся в детской больнице в состоянии средней степени тяжести, однако их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник бывшие ученики ворвались на занятия с ножами и напали на младших школьников. Сами подростки получили резаные раны. Как рассказали очевидцы, пострадавших могло быть гораздо больше, если бы не учительница. Она оттолкнула одного из нападавших и таким образом спасла нескольких школьников. Сама женщина сильно пострадала. В эти минуты ее оперируют.