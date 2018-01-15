Эксперт рассказал об ударах американских БПЛА по гражданским целям

На вооружении армии США числится свыше 7,5 тысячи беспилотников различного класса, 10% из них предназначены для выполнения особых задач. Об этом в программе «Политический детектив» на телеканале «Звезда» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«На вооружении армии США числится свыше 7,5 тысячи беспилотников различного класса и назначения. И 10% парка – это так называемые ударные беспилотники для выполнения особых задач по важным объектам и лицам, которые подлежат уничтожению», – отметил Леонков.

По его словам, американцы активно использовали БПЛА еще в Афганистане.

«Беспилотник сам искал цели, находил и уничтожал. Но как показал опыт, он не всегда уничтожал нужные цели. Интеллект, который был заложен в программном обеспечении, путал военные объекты с гражданскими, и БПЛА ошибались», – вспомнил эксперт.

По мнению Леонкова, похожая ситуация могла произойти в Сирии 19 сентября во время нападения на гумконвой ООН.

«Пытались обвинить в этом Россию. Но дело в том, что благодаря нашим беспилотникам, которые в это время находились в воздухе, и самолетам-разведчикам было установлено следующее: в районе прохождения этого гуманитарного конвоя в воздухе находился американский ударный беспилотник Predator. И он находился там как раз по автономной программе, то есть им управлял не оператор. Поэтому, может, и перепутал эту колонну гуманитарного конвоя с колонной боевиков и уничтожил ее», – предположил эксперт.

Гумконвой ООН и сирийского общества Красного Полумесяца подвергся обстрелу на территории Сирии 19 сентября 2017 года. Как позже заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вечером того же дня в районе нахождения гуманитарного конвоя в воздухе был зафиксирован ударный беспилотник международной коалиции типа Predator. При этом представитель российского военного ведомства подчеркнул, что Россия не собирается делать голословных выводов, и предложил «владельцам» БПЛА объяснить, с какой целью летательный аппарат появился в данной точке в определенное время.