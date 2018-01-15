Лавров обсудил с Климкиным обмен пленными в Донбассе

Министр иностранных дел России поговорил по телефону с украинским коллегой Павлом Климкиным. О разговоре Климкин написал в своем Twitter.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН в оккупированном Донбассе», – написал Климкин.

Ранее в руководстве ДНР и ЛНР рассказали о планировании второго этапа обмена пленными, который обсуждался на уровне представителей Украины и Донбасса. Ожидалось, что стороны смогут реализовать формулу «всех на всех», закрепленную в минских соглашениях, чего не удалось сделать во время первого этапа обмена пленными.