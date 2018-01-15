Полиция задержала предполагаемого серийного убийцу в Екатеринбурге

В Свердловской области полиция задержала предполагаемого серийного маньяка-убийцу, орудовавшего 22 года. Задержанного подозревают в серии убийств и изнасилований, совершенных в 1992–2014 годы в Екатеринбурге.Об этом сообщает СК РФ.

«Тяжкие и особо тяжкие преступления совершены в декабре 1992 года (один эпизод изнасилования несовершеннолетней), а также в период с декабря 2009 по сентябрь 2014 года на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался местный житель 1970 года рождения, ранее судимый и приговоренный за убийство, несколько изнасилований и несколько разбойных нападений к 15 годам лишения свободы. Из тюрьмы он вышел в 2009 году. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.