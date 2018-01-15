Светлый, добрый, жизнелюбивый человек – Винокур о Державине

Успех Державина не ограничивался театральными подмостками. Он создал десятки ярких и неповторимых образов и в кино, и на телевидении. Проводить Михаила Державина в последний путь пришли десятки людей.

Коллеги сказали много теплых слов об артисте.

«Семьдесят два года безоблачной, чистой творческой дружбы. Это достойно какой-то записи. Не круглая дата, но большая... Сейчас где-то там опомнятся и внесут нас, напишут, что это достойно рекорда, я получу медаль и принесу тебе, до скорого, любимый», – сказал актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания.

Владимир Винокур также вспомнил о том, каким был Державин.

«Миша был очень жизнерадостным, очень жизнелюбивым человеком с очень большим чувством юмора, светлым, добрым, и это не его место», – сказал Винокур.

На счету Державина, помимо службы в театре, работа в более чем 40 фильмах. Особенно зрителям полюбилась его роль в картине «Трое в лодке, не считая собаки». А телепередача с участием Державина «Кабачок 13 стульев» стала культовой.

Актером он хотел стать с детства, мечтал о театре. С ранних лет разучивал монологи, вместе с друзьями ставил любительские спектакли.

Михаил Державин ушел из жизни 10 января после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 81 год. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.