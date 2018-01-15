Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новые правила техосмотра: что изменится для автолюбителей

Артем Афонский
13:45 15.01.2018
Возможные новые реформы могут коснуться владельцев автомобилей в 2018 году. Как сообщал сайт Минэкономразвития, новые правила прохождения техосмотра (ТО) сделают акцент на ужесточении контроля за операторами, а также коснутся тюнинга машины и увеличения штрафа за отсутствие диагностической карты.
Новые правила техосмотра: что изменится для автолюбителей
Фото: pixabay.com

Известно, что большинство новых требований делают процедуру более регламентированной. Техосмотр коснется не только легковых автомобилей, но и разнообразных прицепов, мотоциклов и грузовых машин. Сообщается, что положительный итог по осмотру не смогут получить те владельцы, которые установили на фары пленки, тонировки или любые рисунки.

Также тюнинг автомобиля сможет стать возможной преградой для прохождения техосмотра. Любые конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, могут стать причиной для отказа. Сюда можно отнести газобаллонное оборудование и даже отсутствие бачка-омывателя.

Нововведения коснутся и операторов ТО, для которых будет предусматриваться видео- и фотонаблюдение со стороны Ространснадзора.

О том, как новые правила прохождения техосмотра могут усложнить жизнь автовладельцев, сайту телеканала «Звезда» рассказал автоадвокат Вадим Рождественский.

По мнению эксперта, ужесточение правил может привести к развитию теневого рынка продажи диагностических карт для недобросовестных автомобилистов.

«Конечно, с постановкой на учет всегда есть определенные сложности, если не будет диагностической карты, то не будет полиса ОСАГО. Если не будет его, ты не имеешь права выезжать на дороги. Поэтому это провоцирует развитие должностных преступлений, так как люди, попросту не приезжая на пункты осмотра, получают диагностические карты. Это, конечно, ведет к коррупции, к тому, что развивается теневой рынок диагностики», – уверен он.

«Касательно видеозаписей и наблюдения за осмотром автомобиля: это нужно, но кто будет его осуществлять? Кто их будет отсматривать, где они будут храниться? Мне кажется, это невыполнимая функция, так как попросту не хватит сотрудников, которые будут этим заниматься. У нас сотрудники компаний мобильной связи не могут хранить данные больше определенного срока, а уж что касается техосмотра, здесь и подавно может не хватить серверов для хранения данных. Но если эта инициатива будет исполнена, то она приведет к увеличению стоимости полиса. Другими словами, забота о нас будет оплачиваться нами же. Наверняка бизнес-план будет переложен исключительно на автомобилистов», – заявил адвокат.

Однако за реформу процедуры ТО высказался эксперт-оценщик по ущербу при автоавариях, автоадвокат Дмитрий Журавлев.

«Касательно тюнинга и особенно стороннего газового оборудования: правильно делают, что вводят такие ограничения. Зачастую такие агрегаты делают и устанавливают кустарным способом. Все это очень небезопасно, может привести к различным возгораниям и нарушениям техники безопасности. Лучше устанавливать такие вещи в специализированных центрах. Инициатива с видеонаблюдением прекрасная, но представьте, сколько терабайт материалов будут поступать на сервера для хранения. Все это очень сложно воплотить в реальность, но в целом я скорее за данный регламент, чем против него. Просто нужен четкий контроль», – заявил Журавлев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»
Дата15.01.2018, 15:33
«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»
Воздушный бой на сверхзвуке: кадры из кабины Су-30СМ
Дата15.01.2018, 17:08
Воздушный бой на сверхзвуке: кадры из кабины Су-30СМ
Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 года – Третьяк
Дата14.01.2018, 01:57
Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 года – Третьяк
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Дата12.01.2018, 10:17
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Новое поколение РСЗО начнут собирать роботы
Дата15.01.2018, 15:25
Новое поколение РСЗО начнут собирать роботы
Личный враг фюрера: как Александр Маринеско тремя торпедами уничтожил цвет подводного флота фашистов
Дата15.01.2018, 11:44
Личный враг фюрера: как Александр Маринеско тремя торпедами уничтожил цвет подводного флота фашистов
Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг
Дата14.01.2018, 10:22
Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:53 В стране и мире
Видео
Пассажир снял на видео падение самолета из кабины пилота
15:33 В стране и мире
«Газпром» не будет обжаловать решение Стокгольмского суда по спору с «Нафтогазом»
14:51 В стране и мире
Видео
Медики рассказали о состоянии пострадавших детей в Перми
13:46 В стране и мире
Видео
Светлый, добрый, жизнелюбивый человек – Винокур о Державине
12:42 В стране и мире
Видео
Существуют доказательства, что система ПРО США направлена против России – Лавров
События дня
События дня
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Археологи нашли сокровища древнейшего царя скифов в Тыве
Археологи нашли сокровища древнейшего царя скифов в Тыве
Лев и тигр едва не загрызли цирковую лошадь на арене: видео Видео
Лев и тигр едва не загрызли цирковую лошадь на арене: видео
На Земле обнаружен уникальный для Солнечной системы метеорит
На Земле обнаружен уникальный для Солнечной системы метеорит
Зависли над пропастью: чуть не упавший в Черное море турецкий самолет сняли с коптера Видео
Зависли над пропастью: чуть не упавший в Черное море турецкий самолет сняли с коптера
Высокоточный снаряд «Краснополь»: кадры ликвидации боевиков, атаковавших базу Хмеймим Видео
Высокоточный снаряд «Краснополь»: кадры ликвидации боевиков, атаковавших базу Хмеймим
Ален Делон: ухожу из проклятой жизни без сожаления
Ален Делон: ухожу из проклятой жизни без сожаления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.