Новые правила техосмотра: что изменится для автолюбителей

Известно, что большинство новых требований делают процедуру более регламентированной. Техосмотр коснется не только легковых автомобилей, но и разнообразных прицепов, мотоциклов и грузовых машин. Сообщается, что положительный итог по осмотру не смогут получить те владельцы, которые установили на фары пленки, тонировки или любые рисунки.

Также тюнинг автомобиля сможет стать возможной преградой для прохождения техосмотра. Любые конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, могут стать причиной для отказа. Сюда можно отнести газобаллонное оборудование и даже отсутствие бачка-омывателя.

Нововведения коснутся и операторов ТО, для которых будет предусматриваться видео- и фотонаблюдение со стороны Ространснадзора.

О том, как новые правила прохождения техосмотра могут усложнить жизнь автовладельцев, сайту телеканала «Звезда» рассказал автоадвокат Вадим Рождественский.

По мнению эксперта, ужесточение правил может привести к развитию теневого рынка продажи диагностических карт для недобросовестных автомобилистов.

«Конечно, с постановкой на учет всегда есть определенные сложности, если не будет диагностической карты, то не будет полиса ОСАГО. Если не будет его, ты не имеешь права выезжать на дороги. Поэтому это провоцирует развитие должностных преступлений, так как люди, попросту не приезжая на пункты осмотра, получают диагностические карты. Это, конечно, ведет к коррупции, к тому, что развивается теневой рынок диагностики», – уверен он.

«Касательно видеозаписей и наблюдения за осмотром автомобиля: это нужно, но кто будет его осуществлять? Кто их будет отсматривать, где они будут храниться? Мне кажется, это невыполнимая функция, так как попросту не хватит сотрудников, которые будут этим заниматься. У нас сотрудники компаний мобильной связи не могут хранить данные больше определенного срока, а уж что касается техосмотра, здесь и подавно может не хватить серверов для хранения данных. Но если эта инициатива будет исполнена, то она приведет к увеличению стоимости полиса. Другими словами, забота о нас будет оплачиваться нами же. Наверняка бизнес-план будет переложен исключительно на автомобилистов», – заявил адвокат.

Однако за реформу процедуры ТО высказался эксперт-оценщик по ущербу при автоавариях, автоадвокат Дмитрий Журавлев.

«Касательно тюнинга и особенно стороннего газового оборудования: правильно делают, что вводят такие ограничения. Зачастую такие агрегаты делают и устанавливают кустарным способом. Все это очень небезопасно, может привести к различным возгораниям и нарушениям техники безопасности. Лучше устанавливать такие вещи в специализированных центрах. Инициатива с видеонаблюдением прекрасная, но представьте, сколько терабайт материалов будут поступать на сервера для хранения. Все это очень сложно воплотить в реальность, но в целом я скорее за данный регламент, чем против него. Просто нужен четкий контроль», – заявил Журавлев.