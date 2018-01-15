В Кремле прокомментировали инцидент с нападением в пермской школе

В Кремле призывают воздержаться от «любительских» комментариев по поводу ЧП в пермской школе и дождаться итогов расследования. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет», – отметил Песков.

Также он добавил, что сначала с инцидентом должны разобраться Росгвардия и министерство внутренних дел, после чего стоит давать комментарии.

В Пермь вылетели сотрудники центрального аппарата МВД. Они будут расследовать обстоятельства драки в школе № 127, в результате которой пострадали 15 человек.

В понедельник утром бывший ученик ворвался на занятия с ножом и напал на одноклассника. Подростков попытались разнять, но и сами разнимающие получили резаные раны. Как рассказали очевидцы, пострадавших могло быть гораздо больше, если бы не учительница. Она оттолкнула нападавшего и таким образом спасла несколько школьников. Сама женщина сильно пострадала. В эти минуты ее оперируют.