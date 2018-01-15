Власти Москвы пообещали не вводить платные парковки во дворах

Власти Москвы не планируют вводить плату за парковки во дворах, заявил вице-мэр столицы, руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в столице вопрос платной парковки во дворе никогда не обсуждался и не выносился на обсуждение», – приводит «КоммерсантЪ» слова Ликсутова.

По его мнению, жители города должны самостоятельно определять, как использовать дворовую территорию, а Департамент транспорта категорически против любого ее регулирования со стороны столичной мэрии.