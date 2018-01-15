Существуют доказательства, что система ПРО США направлена против России – Лавров

У Москвы есть множество доказательств того, что система ПРО США направлена против России. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также добавил, что Россия хотела бы получить более убедительные сведения о планах размещения в Японии средств ПРО США. При этом Лавров выразил сомнение в том, что Токио будет самостоятельно управлять элементами американской системы противоракетной обороны, размещенными в стране.

«В рамках диалога по безопасности между секретарями Советов безопасности России и Японии мы бы хотели получить какие-то более убедительные сведения... Мы слышали о том, что якобы именно Япония будет управлять этой системой, а США не будут иметь к ней отношения. У нас серьезные сомнения, что это так», – отметил Лавров.

Ранее стало известно, что Токио планирует потратить часть финансового бюджета на 2018 год на различные подготовительные меры в связи с закупкой и размещением на территории страны американских наземных комплексов ПРО Aegis Ahore.

Позже в МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что на восточных рубежах России появятся комплексы США. Представители российского дипломатического ведомства призвали Токио не нарушать Договор о РСМД от 1987 года.