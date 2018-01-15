Россия уважает целостность Украины без Крыма – Лавров

Россия уважает территориальную целостность Украины в том виде, который сложился после проведения референдума в Крыму. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», – заявил Лавров.

Также Лавров отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо расхождений. Министр напомнил, что референдум в Крыму был проведен в полном соответствии с международным правом.

По словам Лаврова, Запад намеренно нагнетает тему Украины и ошибочно рассматривает ее в качестве краеугольного камня в противостоянии с РФ.

Министр добавил, что Россия продолжит добиваться урегулирования конфликта на Украине методом выполнения минских договоренностей. Он уточнил, что РФ в 2014 году прекратила возврат крымского оружия Украине из соображений безопасности.