Пожар в кафе «Огонек» охватил все здание: видео

Пользователи социальных сетей опубликовали запись крупного пожара, который произошел в Сочи в кафе «Огонек». На видеозаписи, размещенной во «ВКонтакте», видно, что огнем охвачено буквально все здание.

По данным «Вести Сочи», в кафе «Огонек» находились люди, отмечавшие Старый новый год. Для их спасения была привлечена газодымозащитная служба.

Пожарные вывели из горящего здания десять человек. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.