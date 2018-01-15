Судно-казино сгорело у берегов Флориды: видео
Все пассажиры судна «Sun Cruz» сумели добраться до берега.
Видео: Meghan McMonigle / Twitter
В американском штате Флорида сгорело судно-казино, на борту которого находились 50 человек. Инцидент произошел в порту Richey canal.
Об этом сообщает РИА Новости.
Шериф округа Паско отметил в своем микроблоге Twitter, что все пассажиры судна «Sun Cruz» сумели добраться до берега.
Видео с горящим судном было опубликовано в социальной сети. На кадрах видно, как огнем охвачен насквозь весь корабль, а в небо поднимается густой черный дым.
По сообщениям ряда СМИ, в результате инцидента без вести пропал один человек. Официальных данных об этом в настоящее время нет.
Все причины возгорания устанавливаются.