Судно-казино сгорело у берегов Флориды: видео

В американском штате Флорида сгорело судно-казино, на борту которого находились 50 человек. Инцидент произошел в порту Richey canal.

Об этом сообщает РИА Новости.

Шериф округа Паско отметил в своем микроблоге Twitter, что все пассажиры судна «Sun Cruz» сумели добраться до берега.

Видео с горящим судном было опубликовано в социальной сети. На кадрах видно, как огнем охвачен насквозь весь корабль, а в небо поднимается густой черный дым.

По сообщениям ряда СМИ, в результате инцидента без вести пропал один человек. Официальных данных об этом в настоящее время нет.

Все причины возгорания устанавливаются.