Ученые рассказали, к чему приведет глобальное потепление через 25 лет
Десятки миллионов людей в ближайшие 25 лет могут оказаться под угрозой, вызванной разливами рек. Причиной этого станет глобальное потепление.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.
Увеличение температуры также станет причиной того, что такие природные явления, как шторм и ливни будут усиливаться во многих частях света, включая Африку. Данные показатели в свою очередь могут значительно увеличить риск наводнений, не связанных с повышением уровня Мирового океана.
Исследователи считают, что для защиты населения в таких регионах, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китая необходимо принять серьезные меры.
В противном случае в будущем под ударами природных катаклизмов могут оказаться десятки миллионов человек. По оценкам экспертов, в США и Канаде число людей, которые проживают в зоне риска, может увеличиться со 100 тысяч до миллиона. Кроме того, в Китае такие показатели могут достигнуть 55 миллионов.
Как отмечают ученые, временной отрезок в 25 лет был выбран в связи с тем, что тенденцию к потеплению за этот промежуток изменить не удастся никакими мерами.
«Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня», - заключили ученые.
Ранее сообщалось, Стивен Хокинг предупредил, что на Земле может наступить «настоящий ад».