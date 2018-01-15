Ученые рассказали, к чему приведет глобальное потепление через 25 лет

Десятки миллионов людей в ближайшие 25 лет могут оказаться под угрозой, вызванной разливами рек. Причиной этого станет глобальное потепление.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Увеличение температуры также станет причиной того, что такие природные явления, как шторм и ливни будут усиливаться во многих частях света, включая Африку. Данные показатели в свою очередь могут значительно увеличить риск наводнений, не связанных с повышением уровня Мирового океана.

Исследователи считают, что для защиты населения в таких регионах, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китая необходимо принять серьезные меры.

В противном случае в будущем под ударами природных катаклизмов могут оказаться десятки миллионов человек. По оценкам экспертов, в США и Канаде число людей, которые проживают в зоне риска, может увеличиться со 100 тысяч до миллиона. Кроме того, в Китае такие показатели могут достигнуть 55 миллионов.

Как отмечают ученые, временной отрезок в 25 лет был выбран в связи с тем, что тенденцию к потеплению за этот промежуток изменить не удастся никакими мерами.

«Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня», - заключили ученые.

Ранее сообщалось, Стивен Хокинг предупредил, что на Земле может наступить «настоящий ад».