Число погибших в результате оползней в Калифорнии возросло до 20 человек

Число жертв оползней и ливней, которые прошли в Калифорнии, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек погибли в южной части американского штата Калифорния в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений.

Напомним, в минувший вторник в результате мощных ливней на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы оказались погребенными под потоками грязи, камней и сломанных деревьев.