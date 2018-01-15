У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Сейсмособытие произошло в районе мыса Шипунский, эпицентр находился на глубине 50 километров в 90 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,9», - рассказали в ведомстве.

Как отметили в краевом главке МЧС, в столице Камчатки землетрясение ощущалось примерно в 2-3 балла. Однако угроза цунами объявлена не была.

После инцидента сотрудники оперативной группы провели обследование зданий и сооружений.

В результате землетрясения пострадавших и разрушений нет.