На Ставрополье сотрудники ГИБДД вручную вытаскивают из снега застрявшие автомобили

Мощный снегопад стал причиной затруднения движения на дорогах Ставропольского края. Сотрудники ГИБДД вручную вытащили из снежных заносов свыше 20 автомобилей. Некоторые машины автоинспекторы вызволяли из снежного плена при помощи специальной техники.

По данным информагентства ТАСС, утром 14 января, было ограничено движение на участке подъезда к Ставрополю со стороны федеральной трассы «Кавказ», который проходит по подъему. Автомобилистам предлагают объезжать данный участок через трассу Ставрополь–Тоннельное–Барсуковская.