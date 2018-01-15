В США автомобиль протаранил второй этаж клиники

В американском городе Санта-Ана водитель автомобиля врезался во второй этаж здания, в котором расположена стоматологическая клиника.

Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, автомобиль на высокой скорости двигался по шоссе, однако чего водитель не справился с управлением и машина влетела в отбойник. В результате инцидента транспортное средство взлетело и врезалось в здание.

Отмечается, что водитель уже признался в употреблении наркотиков. В транспортном средстве находился еще один человек. Водитель и пассажир получили незначительные травмы и были госпитализированы.

Извлечением автомобиля из здания занимаются сотрудники местной пожарной охраны.

Ранее в США из-за непогоды столкнулись почти 35 автомобилей. Один человек погиб, еще были 12 госпитализированы.