В Анапе госпитализировали пятерых детей с признаками отравления газом

Пять детей из одной семьи, предположительно отравившиеся газом, были доставлены в лечебные учреждения Анапы. Причины недомогания несовершеннолетних в настоящий момент устанавливаются.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах и представителя управления СКР по Краснодарскому краю.

«Пятеро детей дошкольного и школьного возраста находятся в детской больнице вместе с мамой, бабушка госпитализирована, отец нет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, изначально они ссылались на подташнивание», — приводит агентство слова собеседника.

В сообщении также говорится, что специалисты проверили состояние газового оборудования в доме, где проживает семья, однако не выявили утечек.

Тем не менее, представитель регионального управления СКР заявила, что вариант отравления газом в настоящий момент не исключается. По ее словам, по факту обращения семьи за медицинской помощью проводится проверка.

В материале также говорится, что жизни детей сейчас ничего не угрожает.